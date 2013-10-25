Экс-ректор Мельник не хочет давать показания в режиме видеоконференции

Об этом газете «Вести» от 25 октября сообщил его адвокат Руслан Мисюна.

«Зачем ему эта видео-конференция? Мой клиент сейчас не хочет ни с кем общаться, когда будет такая необходимость, он сам выйдет на связь», - сказал он, добавив: «Мне непонятно, почему Мельник - в розыске, если прокуратуре известен его адрес. А то, что дело по причине его розыска приостановлено, я узнал из интернета».

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Также Мисюна отметил, что его подзащитный пока не нанимал американских адвокатов, поскольку, находясь на территории в США, он ничего не нарушал.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой задержанный совершил побег.

Обвиняемым милиционерам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.