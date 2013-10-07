Депутат горсовета в Херсоне сбил насмерть велосипедиста - СМИ

Экс-директор ОАО "Херсонский судостроительный завод" (2005-2013), депутат Херсонского горисполкома (Партия регионов) ныне руководитель всего судостроительного подразделения "Смарт Холдинга" - "Смарт Маритим" Василий Федин сбил насмерть велосипедиста в Херсоне, пишет Херсон online.

Как сообщил нашему изданию источник в правоохранительных органах области ДТП произошло вчера, 6 октября ориентировочно в 18:55.

Федин за рулем служебной Toyota Camry (регистрационный номер ВТ 0654 ВА) , двигаясь по Бериславскому шоссе в районе перекрестка с ул. Урожайной совершил наезд на неустановленного мужчину, который двигался на велосипеде в попутном направлении и начал пересекать проезжую часть Береславского шоссе.

В результате ДТП неустановленный велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Автомобиль Toyota Camry и велосипед погибшего, доставлены на площадку временно задержанного транспорта УМВД Украины в Херсонской области .

Труп велосипедиста направлен в Херсонский областной бюро СМЭ для проведения судебно-медицинского исследования с целью установления причины смерти.

Читайте также: Украинский велотурист пострадал в ДТП в Пакистане

По данному факту 06.10.2013 ВР ДТП СУМВС Украины в Херсонской области внесены данные в ЕДДР с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.286 УК Украины.

В настоящее время в указанном уголовном производстве выполняются первоочередные следственные действия и принимаются меры к установлению личности погибшего гражданина.

Вопрос на контроле в УМВД и прокуратуре области.

Напомним, что Наблюдательный совет ПАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ) своим решением уволил В.Федина "по собственному желанию" с должности генерального диреткора ХСЗ и с 18 апреля 2013 года назначил на эту должность Олега Федака, ранее занимавшего должность первого заместителя генерального директора.

Василий Федин возглавлявший ХСЗ с 2005 года, был назначен исполнительным директором Smart Maritime Group (всего судостроительного направления «Смарт-холдинга»). Штаб-квартира Smart Maritime Group находится в Николаеве.

Федин остается депутатом Херсонского горсовета (ПР).