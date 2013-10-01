Украинский велотурист пострадал в ДТП в Пакистане

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, 29 сентября этого года около 22-х часов в районе города Гилгит произошло ДТП, в результате которого погибли два гражданина Беларуси и пострадали один гражданин Украины и трое граждан Пакистана.

Водитель автомобиля, в котором они находились, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся, а затем сорвался в пропасть. Гражданину Украины удалось выпрыгнуть из автомобиля, что и спасло ему жизнь. На данный момент пострадавший находится в удовлетворительном состоянии в госпитале города Гилгит с переломом руки и повреждением ноги. Посольство поддерживает постоянный контакт с гражданином Украины и прорабатывает вопрос его скорейшей доставки в город Исламабад, а затем - в Украину.

Посольство также координирует работу с представителями полиции города Гилгит и медперсоналом больницы, где находится украинец.

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Перебыйнис сообщил, что гражданин Украины занимается велотуризмом, прибыл в Пакистан на велосипеде из Ирана и следовал в Индию. По словам Перебыйниса, представители украинского Посольства заблаговременно предупредили его о неудовлетворительной ситуации с безопасностью в Пакистане и попросили отказаться от путешествия и вернуться в Украину, однако он решил продолжить путешествие совместно с двумя велотуристами из Беларуси.

“Посольство держит развитие ситуации на особом контроле. В случае необходимости в город Гилгит будет отправлен консульский сотрудник”, - сказал Перебыйнис.