Марков прогнозирует раскол во фракции Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марков заявил сегодня на пресс-конференции.

“Вся эта фракция, чем больше она кричит о своей монолитности, тем скорее она развалится, потому что подавляющее большинство не соглашается с происходящим, держит их всех только страх”, - сказал Марков.

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Он также отметил, что имел свою четкую позицию и не голосовал за ряд законопроектов.

“Если кто-то посмел не нажать кнопку за плюсик возле того или другого законопроекта, с ним начинали проводить разъяснительные беседы. Когда эти законы приобрели форму вакханалии: что не закон - то лоббистский, я занял позицию и с этого момента стал неугодным фракции ПР. Меня пытались купить, проводили воспитательные беседы, но я сказал, что имею свою четкую позицию. Результатом чего стало лишение меня депутатского мандата”, - сказал Марков.

Он также отметил, что членам фракции Партии регионов, если они ходят на заседание и дисциплинированно голосуют, платят по 5 тысяч долларов в месяц, а если они еще и выступают с трибуны парламента, то еще 5 тысяч долларов.

Кроме того, Марков сказал, что кое-кто пытается представить ситуацию с лишением его депутатского мандата якобы из-за коммерческого конфликта с другим депутатом-«регионалом» Сергеем Киваловым.

“Я с уважением отношусь к Кивалову, у нас были разные мнения по определенным вопросам, но никакого коммерческого интереса нет”, - сказал Марков.

Он также заявил, что власть дала «команду» относительно его бизнеса, а также не исключил попытки давления на сотрудников телеканала в Одесской области, к которому он имеет отношение.

“Я также знаю, что дана команда и меня в перспективе попытаться посадить после лишения мандата”, - сказал Марков.

По словам Маркова, он также знает о стратегии по его дискредитации в обществе.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова от Партии регионов.

Таким образом, суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе.

Авторами иска к ЦИК о признании противоправной ее бездеятельности и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются Юрий Кармазин, Сергей Сотников и Степан Терзи.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте, набрав 20,46% голосов. Всего Марков набрал 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составляла 5160 голосов.