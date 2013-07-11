СБУ накрыла «прачечную»: из бункера изъяли 3,4 миллиона

Работники СБУ разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой внедрили функционирование на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей конвертационного центра с ежемесячным оборотом в размере более 100 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая переводила в наличность средства, принадлежавшие различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области.

Сотрудники СБУ совместно со следственным МВД Украины провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, помещениях участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками.

По результатам санкционированных обысков правоохранители выявили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печатей и электронно-вычислительной техники с системой «клиент-банк».

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально обустроены скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома «бункер» со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты 3,4 млн. грн.

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По этому факту продолжается уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.