В Киеве накрыли «прачечную» с оборотом 460 миллионов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП Министерства внутренних дел Украины.

Установлено, что организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумулирования и перевода в наличность средств, поступавших от заказчиков конвертации. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 человек, которые обеспечивали работу центра.

Клиентами конвертаторов были субъекты ведения хозяйства Украины, в том числе и предприятия государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесены убытки в особо крупных размерах.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство направлено на рассмотрение суда.