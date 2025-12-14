По мнению Канчиана, количество военных в рядах украинской армии существенно сократится.

После прекращения боевых действий Украине придется продолжать инвестировать в свою оборону. Речь идет в том числе о развитии более сложных фортификационных сооружений и перевооружении.

Об этом сказал в интервью ТСН.ua старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан. По его словам, в значительной степени эти инвестиции будут осуществляться за счет Европы.

"Украина могла бы, например, перевооружить свои силы техникой, которую европейцы закупали бы у США. Это значительно помогло бы и сохранило соответствующее сотрудничество. Путин этого конечно не хочет. Он стремится ограничить объемы вооружения, которые имеет Украина. Это очень важный момент для украинской стороны", – отметил экс-полковник.

Он также поделился мыслями по вопросу численности ВСУ, который был одним из камней преткновения на переговорах. По мнению Канчиана, он не является слишком критическим.

"Я не думаю, что это настолько большая проблема, как ее часто подают. Сейчас численность ВСУ, по моему мнению, составляет около 900 тыс. Обсуждались ограничения на уровне 600 или 800 тыс. Откровенно говоря, после введения режима прекращения огня численность армии все равно сократится до 300-400 тыс. Так всегда происходит после прекращения боевых действий", – констатировал Марк Канчиан.

Война в Украине: важные новости

Украинские защитники уничтожили трубу, по которой российские оккупационные войска проникали в Купянск Харьковской области. Сообщается, что за время операции было использовано около трех тонн взрывчатки.

Тем временем дроны и ракеты атакуют временно оккупированный Крым и территорию страны-агрессора России. В соцсетях сообщают о попаданиях по промышленным и военным объектам.

