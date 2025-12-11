Президент Украины напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч военных.

В проекте возможного мирного соглашения между Украиной и Россией действительно согласован пункт о численности ВСУ. Документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных. Как сообщает УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

На вопрос действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине, Зеленский ответил, что документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных.

Президент Украины напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч человек, однако сейчас такие цифры не рассматриваются.

"На сегодня в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, - 800 тысяч военных. Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", - сказал Зеленский.

Мерц высказался о численности украинской армии и гарантиях безопасности

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что после достижения любого мирного соглашения со страной-агрессором Россией Украина будет нуждаться в сильных Вооруженных силах и гарантиях безопасности. Кроме того, Киев не должны заставлять отдавать свою территорию.

При этом Мерц отметил, что вопрос гарантий безопасности обсуждаются с США и Украиной.

"Украина нуждается в сильных Вооруженных силах, и если будет заключено мирное соглашение... Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных Вооруженных силах и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров", - пояснил канцлер.

Reuters отмечало, что в Европе настаивают на верхней границе численности украинского войска в 800 тысяч солдат, а не 600 тысяч. При этом Мерц отметил, что вопрос развертывания иностранных войск в Украине обсуждать пока рано.

