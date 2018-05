DW забрал у Белозерской награду за лучший украиноязычный блог

На конкурсе The Bobs - Best of Online Activism в результате онлайн-голосования победителем стала Елена Белозерская.

Среди десяти номинантов ее блог получил почти половину голосов, сообщает The Bobs.

После объявления результатов онлайн-голосования внимание Deutsche Welle обратили на то, что блог Елены Белозерской содержит высказывания прошлых лет, которые не совместимы с критериями конкурса.

Deutsche Welle жалеет, что впервые за почти десятилетнюю историю конкурса номинировался блог, который частично распространяет правопопулистские идеи, которые не совместимы с целью конкурса и ценностями, которые отстаивает Deutsche Welle. Поэтому DW проверит процедуру проведения конкурса. Особенно речь идет о том, как оценивать посты, которые были опубликованы очень давно.

Поскольку ежегодный конкурс The Bobs отмечает блоги и другие виды онлайн-активности за их актуальное значение, украинская редакция Deutsche Welle проверила на соответствие критериям конкурса высказывания и дискуссии последних месяцев.

Решение аннулировать номинацию блога Елены Белозерской принято по согласованию с украинским членом жюри Мустафой Найемом, который выдвинул эту кандидатуру. Найем - известный в Украине тележурналист и блоггер афганского происхождения. В своем обосновании член жюри The Bobs, в частности, отметил, что со времени избрания Виктора Януковича на пост президента Украины превратилась в символ свободы прессы и мнения. За Елену Белозерскую нередко заступалась и организация "Репортеры без границ".

В своем блоге Белозерская отстаивает плюрализм и свободу мнений, принципы правового государства и демократии. Она выступает за независимую Украину и за сближение страны с Европой. Белозерская поднимает широкий спектр социальных вопросов и тем гражданского общества. В украинском обществе, которое переживает кризис идентичности и находится на этапе трансформации, она нарушает дискуссии и по спорным позициям. "Дебаты вокруг номинации и голосования пользователей, отдавших свой голос за Белозерскую, демонстрируют, что в Украине только начинается критическая дискуссия вокруг вопросов о национальной идентичности и сложной истории Украины в 20 веке", - отметил член жюри The Bobs Мустафа Найем. "Я не хочу, чтобы пострадала репутация известного в мире конкурса The Bobs".

О важной роли блога свидетельствует и большое количество тех, кто высказался в его поддержку с украинской стороны - представители общества, СМИ и политики. Среди них - и Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел в правительстве Юлии Тимошенко. Под давлением Европейского Союза его недавно освободили из тюрьмы.