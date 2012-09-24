На завтра Киеву обещают грозу

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 25 сентября будет переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, в северных областях и в Карпатах 4-9° тепла, днем 18-23°; в южной части ночью 12-17°, днем 23-28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 18-23°.

В столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем около 20°.

24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 18-22°, в Днепре возле Киева 16°.