«Тернопольское землячество в Киеве» издаст древнее Бучацкое евангелие на украинском языке.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель землячества Ярослав ФЛИССАК, сейчас над переводом с галицко-волынского говора и адаптацией текста к современному языку работают специалисты-переводчики.

«Бучацкое евангелие является уникальным произведением украинской пергаментной рукописи времен расцвета Галицко-Волынского княжества, оно на четыре века старше Пересопницкого евангелия, на котором приносят присягу Президенты. С благословения главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава ШЕВЧУКА мы взялись за перевод Евангелия, и за два месяца оно станет доступно украинцам на современном языке», – говорит Я.ФЛИССАК.

Он заметил, что о существовании «Бучацкого евангелия» случайно узнал 7 лет назад, общаясь с мэром Бучача Емельяном ОВЕРКО. Через некоторое время после поисков по библиотекам, музеям и архивам Западной Украины удалось найти уцелевший оригинал рукописи во Львовском национальном музее им. А.Шептицкого.

«Это большое счастье, что такая ценность уцелела. Наверное, на определенном историческом этапе добрые люди приобщились к тому, чтобы эта книга стала малоизвестной. Иначе, боюсь, ее ждала бы судьба тех других тысяч уникальных книг из украинской древности, которые в советские времена были уничтожены или просто пропали», – рассказывает Я.ФЛИССАК.

После того, как был найден оригинал, «Тернопольское землячество в Киеве» издало копию «Бучацкого евангелия» небольшим тиражом. Это уникальное издание было подарено первому Президенту Украины Леониду КРАВЧУКУ, Блаженнейшему Любомиру ГУЗАРУ, Святославу ШЕВЧУКУ, библиотекам и отдельным епископам.

«Сейчас же возникла идея издать евангелие большим тиражом, чтобы с содержанием уникального издания мог ознакомиться большой круг желающих», – говорит Я.ФЛИССАК.

Справка УНИАН. Рукописное написание Бучацкого евангелия исследователи датируют началом XIII века. В частности искусствовед Вера СВЕНЦИЦКАЯ в своем исследовании отмечает, что Бучацкое евангелие, вероятнее всего, было написано во время княжества Романа Мстиславовича, который объединил Галицкое и Волынское княжества, или в бурный период малолетства сыновей Романа – Данила и Василька и регенства их матери Анны.

Местом написания рукописи, возможно, был один из монастырей Волыни, не исключено, что это Богородицкий монастырь в с. Городище вблизи Владимира Волынского.

Позже оно хранилось в Крестовоздвиженском Василианском монастыре в Бучаче – именно отсюда и современное название рукописи, данное ему исследователями.

До наших дней полный текст Евангелия не уцелел, остались только 160 листов. В неизвестное время были утрачены его первые страницы и некоторые из средних. Однако, даже то, что осталось, дает возможность научным работникам делать вывод о чрезвычайной ценности этого экспоната.