Активисток Femen могут депортировать из России

Федеральная миграционная служба (ФМС) России готовит материалы о вынесении решения о нежелательности пребывания в РФ украинок, которые были задержаны после акции на избирательном участке в Москве в воскресенье, сообщает в понедельник пресс-центр МВД России.

Инцидент произошел на избирательном участке в здании Российской академии наук, где голосовал премьер-министр России Владимир ПУТИН. Три активистки украинского движения Femen обнажились по пояс и стали скандировать антиправительственные лозунги.

Полицейские составили на девушек протоколы по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), суд приговорил их к аресту от пяти до 12 суток.

"В настоящее время ФМС России готовит материалы о вынесении решения о нежелательности их пребывания в РФ. Принятие такого решения обяжет их покинуть нашу страну и может являться основанием для последующего отказа во въезде на территорию России", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, трое активисток украинской организации Femen устроили свою акцию на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве, где до этого проголосовал В.ПУТИН. Femen на их странице в «Живом Журнале» сообщили, что трое девушек разделись по пояс и с криками побежали к урнам для голосования. На телах у них были надписи, в частности, «Краду за Путина», «Кремлевские крысы», «Вор 3», а сами они скандировали «Путин - вор!».

Активистки Femen получили 12, 10 и 5 суток административного ареста, за акцию на избирательном участке, где голосовал кандидат на пост Президента России Владимир ПУТИН. Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Москве, заметив, что решение будет обжаловано.