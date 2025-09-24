Уже завтра антициклон Petralilly начнет влиять на нашу страну.

Сегодня теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях, однако 25 сентября похолодает и там. Однако на погоду в нашей стране уже начнет влиять антициклон, поэтому погода несколько изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"До конца недели будет холодно, однако уже с 25-26 сентября антициклон по имени Petralilly хотя бы как-то компенсирует нам этот неуместный, но логичный холод - везде в Украине будет ясное небо, солнечная погода", - рассказала Наталья Диденко.

По ее данным, 25-го сентября прояснит небо на севере, а 26 и 27 числа уже практически вся территория Украины окажется под влиянием этого сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы.

"Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - предупредила Наталья Диденко.

Днем, по ее словам, также будет холодно, всего +12...+16 градусов.

О том, что в ближайшие ночи в Украине будут заморозки, говорят и в Укргидрометцентре.

В частности, заморозки ударят уже ближайшей ночью: шесть областей в опасности. Ожидается, что в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях температура на почве будет падать до 0°...-3°.

