Кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Невеста" (The Bride), который является одним из самых ожидаемых фильмов 2026 года.

События фильма будут происходить в Чикаго в 1930-е годы. Монстр Франкенштейна просит доктора Евфрониуса создать для него невесту. Они возвращают к жизни убитую женщину, что вызывает романтические отношения между созданиями, привлекает внимание полиции и приносит в общество радикальные изменения.

Роль монстра Франкенштейна в фильме сыграл оскароносный Кристиан Бэйл ("Американский психопат", "Машинист", "Власть", "Форд против Феррари", франшиза "Темный рыцарь"), а его невесты – Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", "Гамнет", сериалы "Чернобыль", "Фарго").

Также в ленте задействованы Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери"), Питер Сарсгард ("Парни не плачут", "Цена правды", "Незнакомая дочь", "Бэтмен"), Аннетт Бенинг ("Кидалы", "Красота по-американски", "Капитан Марвел", "Смерть на Ниле") и другие.

Сняла фильм американская актриса Мэгги Джилленхол ("Донни Дарко", "Секретарша", "Темный рыцарь"), для которой это уже вторая полнометражная режиссерская работа после "Незнакомой дочери" 2021 года.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Warner Bros. Pictures Ukraine, в украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2026 года.

Напомним, еще один фильм о монстре Франкенштейна выйдет уже 7 ноября 2025 года на Netflix – хоррор "Франкенштейн" от Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком, Джейкобом Элорди и Мией Гот в главных ролях.

