Отмечается, что некоторые фрукты выделяют этилен.

Картофель может храниться неделями, но иногда он быстро становится мягким и гниет. Виновник может находиться рядом с овощем.

Издание Leravi раскрыло секрет, как дольше сохранить свежесть продуктов.

Одна из самых больших загадок хранения продуктов на кухне - почему картофель прорастает или гниет раньше, чем ожидалось. Ответ часто кроется не в самом картофеле, а в неожиданном соседе по кладовой - яблоке.

Видео дня

Причина быстра порчи не дефект картофеля или метод хранения, а химическое взаимодействие, в частности, вызванное газом этиленом. Яблоки, наряду с грушами и бананами, производят этот газ во время созревания.

Этилен действует как кнопка ускоренной перемотки для созревания фруктов и овощей. Когда яблоки находятся слишком близко к картофелю, выделяемый ими этилен вызывает ряд химических реакций в клубнях.

Воздействие этилена приводит к преждевременному размягчению картофеля и делает его уязвимым для гнили и болезней. Кроме того, это стимулирует прорастание корнеплода, что не только снижает его вкусовые качества, но и значительно сокращает срок хранения.

Как правильно хранить картошку зимой в квартире

Прежде всего, держите картофель отдельно от фруктов, производящих этилен, как яблоки, груши и бананы. В идеале храните их в разных контейнерах или частях кладовой, чтобы минимизировать влияние.

Выберите прохладное, темное и сухое место для хранения картофеля. Оптимальная температура составляет 7-10°C, однако в холодильнике крахмал картофеля может превращаться в сахар, что влияет на вкус. Если вы не можете найти идеальное место, подойдет прохладный подвал или хорошо вентилируемая полка в кладовой, защищенная от солнечного света.

Используйте контейнеры, которые способствуют циркуляции воздуха, как вентилируемые корзины или бумажные пакеты, чтобы предотвратить накопление влаги, которая ускоряет гниение.

Регулярно проверяйте картофель. Немедленно выбрасывайте проросшие, мягкие или поврежденные клубни, чтобы они не повлияли на остальной.

Ранее УНИАН писал, где хранить орехи в домашних условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: