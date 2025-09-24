Ведущий опубликовал редкие семейные фото.

Известный украинский ведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем поделился со своими поклонниками личным. В частности он признался, что для него означает отцовство.

Салем опубликовал трогательный пост в своем Instagram, в котором заявил, что когда узнал о беременности своей возлюбленной до конца не понимал, что происходит, хотя и был на седьмом небе от счастья. Он признался, что первое осознание произошло, когда ему дали на руки дочь Луну:

"Ты скоро станешь отцом" - фраза, от которой я сильно обрадовался, но не осознавал ее значение еще 9 месяцев. Ровно до того момента, когда мне дали маленький комочек в руки. Когда она впервые взяла меня за палец... и вот тогда у меня потекли слезы рекой. Вот тогда я понял, что никогда и никого в этом мире не смогу любить так сильно, как ее".

По словам шоумена, тогда он заверил себя, что несмотря ни на что всегда будет рядом с дочерью и будет делать все для того, чтобы видеть ее счастливые глаза:

"Это не случайная и не условная привязанность. Это вообще то чувство, которое невозможно объяснить. Помню, как пообещал себе, что сделаю все, чтобы она была счастлива. И с каждым годом буду стараться становиться лучшим мужчиной и отцом, чтобы в сознательном возрасте она имела перед собой достойный пример".

Также Даниэль поделился архивными фотографиями с Луной, когда ей было меньше года. На этих кадрах можно заметить, как молодой отец прижимает к себе малышку, а также спит рядом с ней.

Недавно Даниэль Салем заинтриговал поклонников новым видео с таинственной избранницей.

