Специалист отметила, что эти фразы безотказно будут работать, но только при одном условии.

У каждого бывают сложные ситуации, например, человек пытается принять сложное решение и тут вдруг кто-то набрасывается на него с "полезным" советом, о котором не просили.

Как пишет CNBC, есть психологическая причина, по которой советы, о которых не просили, часто неприятны. Шайде Захрай, исследователь поведения и специалист по стратегии лидерства рассказала, что когда кто-то дает непрошенный совет, ваш мозг слышит: "Ты не справишься сам".

Захрай рассказала, как реагировать на непрошенные советы и назвала 5 простых и эффективных способов ответа.

Видео дня

1. "Спасибо, что посоветовали. Я подумаю над этим"

Это вежливый способ, который признает вклад другого человека, сохраняя при этом право принятия решений за вами.

Это самая мягкая граница, наиболее подходящая, например, в случаях, когда коллега высказывает мнение о том, как вам следует вести проект, или родственник вмешивается в ваши личные дела.

Это отлично работает для профессиональных и личных ситуаций, когда вы хотите сохранить вежливость, но не хотите, чтобы кто-то влиял на ваши решения, отметила специалист по поведению.

2. "Это полезная точка зрения. Я предпочитаю действовать таким образом"

Это показывает, что вы прислушиваетесь к мнению собеседника, но при этом сохраняете за собой право выбора дальнейших действий. Это баланс между уважением к человеку и к вашему личному решению.

Этот подход идеален, когда советчик выше вас по статусу, например, начальник. Он позволяет вам признать его авторитет, оставаясь при этом твердо стоять на своем. Он полезен, когда вы еще не приняли решение, но знаете, в каком направлении двигаться.

"Тем не менее, если совет исходит от человека с большим опытом или контролем, имеет смысл последовать его указаниям, если только у вас нет очень веских причин этого не делать. Вы можете добавить краткое пояснение: "Я предпочитаю действовать таким образом, и вот почему…"", - посоветовала Захрай.

3. "Я ценю ваше мнение, но у меня уже есть план действий"

Это уважительно замыкает цикл, одновременно давая понять, что у вас все под контролем. Это также снижает вероятность того, что советчик будет давать вам повторные советы, поскольку вы четко обозначили направление.

Используйте этот подход в случае повторяющихся или настойчивых советов, например, когда коллега постоянно настаивает на своем "лучшем способе" решения проблемы, или когда член семьи не доверяет вам делать выбор самостоятельно.

4. "Это очень много значит, но сейчас я ценю поддержку больше, чем готовые решения"

Это переосмысливает взаимодействие, направляя собеседника к тому, что вам действительно нужно - к эмоциональной поддержке, а не к инструкциям. Это направляет их добрые намерения, защищая ваше чувство контроля.

Это особенно актуально в личных ситуациях, например, когда друзья или семья вмешиваются с советами, но на самом деле вам нужны сочувствие и кто-то, кто выслушает.

5. "Я вас понимаю. Если мне понадобятся дополнительные советы, я к вам обращусь"

Такой подход предотвращает дальнейшие непрошеные советы, оставляя вам возможность обратиться за ними на своих условиях.

Это полезно, когда вам нужно решительно завершить разговор, например, когда вас бомбардируют "должен" на работе или когда кто-то продолжает переступать через себя в личной жизни.

Важно помнить: тон меняет все. Одни и те же слова могут звучать как любезные или как оборонительные в зависимости от того, как вы их произнесете. Стремитесь к спокойствию, уравновешенности и уважению. Именно это делает такие ответы эффективными.

Другие полезные советы психологов

Ранее психологи посоветовали простое упражнение, которое снимет стресс всего за 5 минут. Все, что вам нужно, чтобы резко снизить уровень стресса - это пять минут тишины и ваше воображение.

Вас также могут заинтересовать новости: