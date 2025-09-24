Там в очередной раз похвастались тем, что Путин с Трампом на "ты" и вообще у них чудесные отношения.

Российский диктатор Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако он назвал условие для такой встречи. Песков отметил, что без подготовки такая встреча будет "пиар-акцией, обреченной на провал".

При этом Песков выразил истинное недоумение, почему Зеленский не хочет приехать на такую встречу в Кремль.

"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - задался вопросом рупор Кремля.

Напомним, ранее Путин заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Украинский президент отверг это приглашение.

Он добавил, что украинцы предлагают России встречи в тех странах, которые "для нас неприемлемы - Швейцария и Австрия".

Также Песков обвинил Киев в том, что тот якобы не проявил желание создать рабочие группы в рамках переговоров по завершению войны.

Помимо этого пресс-секретарь Кремля снова напомнил давнее утверждение о том, что все разговоры о европейской безопасности без РФ несостоятельны

При этом он похвастался, что каналы диалога между РФ и США открыты.

"Мы разговариваем с американцами", - констатировал представитель Кремля и добавил, что Путин и президент США Дональд Трамп общаются на "ты" и тепло относятся друг к другу.

Однако Песков не оставил без внимания заявление Трампа о том, что РФ - это "бумажный тигр":

"Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает".

Трамп и Путин

15 августа Трамп провел встречу с Путиным на Аляске. По итогу она оказалась бесполезной. После этого американский президент взял паузу и никак не комментировал войну РФ против Украины.

Однако на днях Трамп заявил, что Путин его подвел. А теперь, выступая в ООН Трамп удивил всех сменой своей риторики в отношении Украины.

