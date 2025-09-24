В заявлениях Трампа нет никаких пунктов о действиях по усилению военных усилий Украины: ни оружия, ни денег, ни усиления разведывательной или технологической поддержки США.

Президент США Дональд Трамп развернул на 180 градусов один из важнейших принципов своей внешней политики, заявив, что Украина может выиграть войну. Как пишет The Atlantic, Трамп дал понять, что он сыт по горло Кремлём, но это не значит, что он уверен в победе Украины, и такое прозрение лидера США может не продлиться долго.

Как отмечается в статье, одно из объяснений такого резкого изменения риторики Трампа заключается в том, что американский президент крайне не любит, когда его унижают. Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, отношения с российским лидером сделают прекращение войны в Украине лёгким, однако Путин лишь воспользовался ситуацией с Трампом, чтобы продолжить свои военные усилия, и не продемонстрировал готовности идти на уступки во имя мира.

"Возможно, Трамп наконец-то подаёт сигнал о том, что существуют пределы оскорблений и унижений, которые президент Соединённых Штатов готов терпеть от Кремля", - пишет The Atlantic.

Однако, отмечается в статье, это маловероятно.

"Трамп всегда отличался высокой терпимостью к оскорблениям Путина. К тому же, это не первый раз, когда он нападает на Москву. Если только Зеленский и Макрон не рассказали Трампу о каком-то потрясающем плане победы в войне, у президента нет причин менять своё мнение о способности Украины победить".

Кроме того, обращается внимание на то, что в заявлениях Трампа нет никаких пунктов о действиях по усилению военных усилий Украины: ни оружия, ни денег, ни усиления разведывательной или технологической поддержки США.

"Даже призыв Трампа к санкциям против России — пустая угроза, поскольку он опирается на условия — например, требование о введении странами НАТО огромных пошлин на Китай, а не на Россию, — которые другие страны вряд ли выполнят", - подчеркивается в статье.

По мнению The Atlantic, Трамп, похоже, намекает, что он уйдёт и позволит Европе делать всё, что ей вздумается, включая отправку большего количества оружия на Украину и сбивание российских военных самолётов. Более того, Трамп даже добавил косвенную угрозу проведения каких-либо пропагандистских или информационных операций против России.

Возможно, эти заявления ознаменуют начало конца политики Трампа по умиротворению Кремля. Однако без предоставления Украине денег и ресурсов от США это лишь разговоры, пишет The Atlantic.

Заявление Трампа - что пишут СМИ

Издание Sky News назвало несколько причин, почему Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю.

Во-первых, это может быть связано с военными и экономическими реалиями на местах - потерями РФ и стойкостью Украины. Также немаловажными факторами являются давление со стороны союзников и желание Трампа избежать критики со стороны Сената.

В то же время NYT пишет, что Трамп никак не объяснил причины такого поразительного разворота, и существуют опасения, что он таким образом пытается выйти из участия в этом конфликте.

