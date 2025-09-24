'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 сентября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 гривня, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 сентября, также не изменился и составляет 49,26 гривни.

Национальный банк установил на 24 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,80 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,91 грн/евро, а курс продажи - 48,77 грн/евро.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас евро имеет значительно меньший потенциал для роста, чем доллар. Таким образом на среднесрочном горизонте динамики курсов, для доллара движение вверх более вероятно.

