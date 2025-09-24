В прошлом году она отменила свое участие из-за нехватки средств.

После паузы из-за нехватки средств к международному конкурсу "Евровидение-2026" может вернуться Молдова.

Как отмечает Eurovisionfun, общественный вещатель этой страны фактически подтвердил свое намерение снова участвовать в конкурсе. Национальная телерадиокомпания Молдовы Teleradio-Moldova уже пригласила своих артистов к открытой дискуссии относительно участия Молдовы в юбилейном, 70-м, конкурсе "Евровидение".

"Ежегодно этот этап дает шанс для того, чтобы голос Молдовы услышали миллионы зрителей по всей Европе", - говорится в сообщении.

Встреча состоится 30 сентября 2025 года в 14:00 в Студии 1 телеканала TV Moldova. Заинтересованных участников просят подтвердить свое присутствие, ответив на электронное письмо.

К слову, впервые представителем Молдовы на международной арене была группа Zdob și Zdub с песней "Boonika bate doba" в 2005 году. Тогда музыканты заняли 6 место. А вот лучшим результатом для этой страны является выступление группы SunStroke Project с песней "Hey Mamma!". В 2017 году они получили бронзу на конкурсе.

Напомним, ранее Испания, которая входит в "Большую пятерку" и больше всего финансирует конкурс, выступила с громким заявлением. В частности, она заявила, что может отказаться от участия при условии допуска Израиля к соревнованиям.

