На это решение повлияли последние события в США.

Премьера сериала Apple TV+ The Savant была отложена из-за убийства Чарли Кирка. Стриминг опубликовал официальное заявление.

Как пишет Variety, релиз триллера был перенесен на неопределенный срок. В сообщении Apple говорится о том, что это решение далось им не просто, но выпускать сериал сейчас на фоне последних событий в США они считают не уместным:

"После тщательного обдумывания мы приняли решение отложить The Savant. Мы ценим ваше понимание и с нетерпением ждем выпуск сериала в будущем".

Очевидно, что на решение компании повлиял сюжет сериала, который отражает реальное убийство Кирка. В нем рассказывается о следователе и ветеране Джоди Гудвин, также известной, как "Савант". Она работает в Альянсе борьбы с ненавистью и под прикрытием проникает в онлайн-группы, пытаясь определить и остановить предполагаемых террористов, прежде чем они начнут действовать.

Сериал основан на статье Андреа Стэнли, опубликованной в журнале Cosmopolitan в 2019 году под названием "Возможно ли остановить массовую стрельбу, прежде чем она произойдет?". Главную роль исполнила звезда фильмов "Интерстеллар", "Агент Ева" и "Марсианин" Джессика Честейн.

Стоит отметить, что недавно 48-летняя актриса получила почетную звезду на Аллее славы в Голливуде.

