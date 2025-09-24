Координаты места поражения указывают на расстояние примерно 110 км от линии боевых столкновений.

Во время удара по ангару в Курской области в августе 2025 года Силы обороны уничтожили "Искандеры" - пусковую установку и транспортно-заряжающие машины, принадлежавшие 448-й ракетной бригаде - подразделению, причастному к обстрелам Сумщины.

Как пишет Militarnyi, идентификацию техники подтвердили анализом знаков на снимках и спутниковыми кадрами.

В частности, во время августовского удара, как установили аналитики, в Шумаково (Курская область) была уничтожена одна самоходная пусковая установка 9П78-1 и пять транспортно-заряжающих машин 9Т250. Идентификацию принадлежности техники к 448-й ракетной бригаде провел пользователь с ником Naalsio и подтвердил ее анализ Телеграм-канал "Мощный Информатор" со спутниковыми снимками. На кадрах после удара видны характерные отметки на установках - стрелы, образующие круг, и ромб с точкой в центре - которые указывают на подчиненность техники 448-й бригаде 20-й общевойсковой армии.

Координаты места поражения названы как 51.504965, 36.630173 - это примерно 110 км от линии боевых столкновений.

Анализ показал, что в ангаре хранилось дивизионное количество ТЗМ 9Т250, следовательно вероятно другие самоходные пусковые установки на момент удара были либо уже развернуты в поле, либо отведены в другое место. Постоянным местом дислокации 448-й бригады называют село Клюква (в/ч 35535) Курского района Курской области.

Бригада завершила перевооружение на комплексы "Искандер" к 2019 году, заменив устаревшие "Точка-У". В период перевооружения она активно привлекалась к учениям: с 2017 по 2021 годы подразделения участвовали в стрельбах на полигоне Капустин Яр (Астраханская область РФ), на Лужском артиллерийском полигоне и в других плановых мероприятиях боевой подготовки.

По данным экспертов, после полномасштабного вторжения 2022 года 448-я бригада была привлечена к ударам по территории Украины, в том числе - по гражданским объектам на Сумщине. Поэтому ее позиции стали приоритетной целью для отдельных подразделений Сил обороны, которые проводили поиск и поражение техники бригады. В частности, в апреле 2025 года по местам дислокации бригады наносились удары в населенных пунктах Лиски (Воронежская обл.) и Леженьки (Курская обл.).

Последний - августовский - удар привел к уничтожению одной СПУ и пяти ТЗМ, что существенно ударяет по возможностям бригады быстро комплектовать и готовить дивизионные пуски из мест хранения техники.

Штатная структура бригады с "Искандерами"

Стандартная организационная структура ракетной бригады с ракетными комплексами "Искандер" включает три дивизиона. Каждый дивизион делится на две ракетные батареи, в каждой батарее по две самоходные пусковые установки (СПУ 9П78-1) и две транспортно-заряжающие машины (9Т250). Соответственно, в дивизионе - по четыре машины, а на уровне бригады - примерно 12 СПУ/ТЗМ в штате. Кроме боевых подразделений, бригада имеет батарею управления, ракетно-технический дивизион и дивизион снабжения.

Как писал УНИАН, в августе, в результате пожара, который вызвал украинский дрон, на полигоне "Молькино", что в Краснодарском крае РФ, уничтожено сразу шесть машин на шасси МЗКТ-7930 и одну на базе КамАЗа из состава оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер". Ранее говорилось, что неизвестно, сколько из уничтоженных машин пусковые, а сколько транспортно-заряжающие. Украинская сторона официально не сообщала об ударе по полигону.

