Москва может ограничить экспорт дизеля для компаний, которые перепродают его за границу.

Цены на нефть утром 24 сентября выросли на фоне разговоров о возможных ограничениях на экспорт дизеля из Российской Федерации, сообщает Bloomberg.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 11:08 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 26 центов до 67,89 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 26 центов до 63,67 доллара за баррель.

"Черное золото" начало дорожать с 23 сентября. После снижения цен утром, котировки выросли на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа в адрес России.

Американский лидер заявил, что, по его мнению, страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство, и отметил, что Украина имеет шансы на победу в войне с РФ. Он также отметил, что Европа должна прекратить закупать российские энергоносители.

"Китай и Индия стали основными спонсорами продолжающейся войны, потому что они продолжают покупать российскую нефть. Но недопустимо, что страны НАТО недостаточно сокращают закупку российских энергоносителей", - заявил Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Тем временем в России, по данным Bloomberg, обсуждается ограничение на экспорт дизеля после результативных ударов украинских беспилотников по тамошним НПЗ. Отмечается, что ограничения могут коснуться так называемых перекупов, то есть компаний, которые покупают топливо и перепродают его за границу. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин не исключил применения дополнительных ограничений на экспорт нефтепродуктов, если в этом будет необходимость.

"Для мировых рынков эти дебаты важны, поскольку Россия остается одним из важнейших мировых поставщиков дизельного топлива, необходимого для грузового транспорта, судоходства и сельского хозяйства. Любые перебои - даже если они касаются только посредников - новый сигнал неопределенности для покупателей, которые уже сталкиваются с нестабильными ценами и ограниченными поставками", - отмечает издание.

Цены на нефть - последние новости

Утром 23 сентября цены на нефть снизились после достижения договоренности об экспорте нефти из Иракского Курдистана в Багдад, но позже возобновили рост.

Несмотря на повышение цен на нефть из-за геополитических рисков, на рынке остается избыток "черного золота". Поэтому аналитики Goldman Sachs ожидают падения цен на нефть до 50 долларов за баррель до конца 2026 года.

