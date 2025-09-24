Россия уже не один раз целенаправленно нарушала воздушное пространство стран НАТО, испытывая их реакцию, но продолжает одновременно возмущаться попытками ответить на собственную дерзость и опровергать свою причастность к этим событиям. Более того, пытается переложить ответственность за пренебрежение международной безопасностью на... Украину.

К примеру, после инцидента со сбитием российских БПЛА над территорией Польши в начале сентября, когда Варшава закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации вдоль границ с Беларусью и Украиной сроком до 9 декабря 2025 года, а НАТО начали операцию "Восточный страж", польские журналисты обнаружили в польском сегменте соцсетей ИПСО, активизированную Москвой.

В частности, российские медиа и пропагандистские ресурсы пытались переложить вину за массовое появление дронов в польском небе на Украину, одновременно демонстрируя явную нервозность из-за реакции НАТО. К примеру, они распространяли версию, что российские беспилотники в польское воздушное пространство якобы перенаправили сверхмощные украинские системы РЭБ. Мол, Украина организовала падение БПЛА в Польше, чтобы подставить Россию... Так, подконтрольное российскому олигарху Константину Малофееву издание "Царьград", обвиняя Украину, возмущалось: неужели никого в НАТО не смущает, что только 46 стран из 193 членов ООН поддержали заявление с признанием причастности к инциденту с дронами в Польше именно России?

Массовое продвижение тезисов о "провокации Украины", "слабости польской власти" и "бездействии НАТО", очевидно, было скоординированной кампанией. И она преследовала несколько целей - посеять раскол в польском обществе, подорвать доверие к власти и изобразить Альянс равнодушным к Польше.

Невинный вид Москва попыталась сделать и после нарушения тремя российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии.

В Минобороны РФ нагло заявили, что это был плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, самолеты от согласованного маршрута не отклонялись и ничего не нарушали, потому что летели над нейтральными водами...

На самом же деле, выключая транспондеры и не выходя на контакт, когда его приглашают, нагружая информационное пространство кучей версий, россияне продолжают с европейцами уже знакомую украинцам историю - "это не мы", "нас там нет". Собственно, именно с этого 11 лет назад начиналось ползучее наступление России на Крым. А впоследствии - на Донецкую и Луганскую области Украины.

Теперь этот, хорошо испытанный, метод ведения гибридной войны Москва пытается применить и к странам НАТО.

Поэтому, зная аппетиты россиян, можно не сомневаться, что при отсутствии четкого и решительного ответа со стороны Альянса, они будут наглеть все больше.