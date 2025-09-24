Российский диктатор не желает прекращать войну, и использовал встречу с президентом США для картинки, направленной на внутреннюю российскую аудиторию.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а думает о продолжении войны. Об этом Зеленский сказал в интервью для телеканала Fox News.

В частности, у главы государства спросили, что произошло после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, поскольку российской воздушные удары значительно усилились.

"Президент Трамп старался не закрыть эту дипломатическую возможность для переговоров с Путиным. Он не давил на него до того. Он хотел действительно провести переговоры, действительно провести трехстороннюю встречу между нами. Но Путин, как всегда, я думаю, только использовал эту ситуацию", - сказал Зеленский.

Видео дня

Как подчеркнул президент Украины, Путин получил совместные фотографии с президентом Трампом, чтобы показать российскому обществу - что является несокрушимым в отношениях с США для продолжения войны.

"Это отличные позиции. Президент Трамп хотел показать Путину, что он готов к переговорам - что мы готовы добиться определенного прогресса, но Путин считает, что нет достаточного давления", - сказал Зеленский.

При этом, как подчеркнул президент Украины, Путин боится проводить встречу с ним, потому что хочет продолжать войну. Зеленский считает слова Путина о стремлении к миру ложными.

Как сообщил Зеленский, у Путина есть выбор для проведения встречи. В частности, уже предлагались варианты проведения встречи в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральных европейский странах - Швейцарии или Австрии, и даже в Казахстане.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске - подробности

Как сообщал УНИАН, президент США перед встречей на Аляске с российским диктатором в августе надеялся, что итогом встречи должно было стать прекращение огня в войне России против Украины.

В то же время, когда встреча началась, Путин скривил лицо на вопрос журналиста об убийствах гражданских.

После встречи на Аляске Трамп заявил, что соглашения с Путиным о прекращении боевых действий нет.

Вас также могут заинтересовать новости: