Тысячи украинцев хотят стать водителями, но для этого сначала нужно сдать экзамен на права. Он разделен на две части - теоретическую и практическую. Будущим шоферам стоит знать, что аттестация имеет свои ограничения и при их несоблюдении результаты "сгорают".

Как сдать на права в 2025 году

Подробно о процессе получения водительского удостоверения сказано на сайте МВД. Первый этап - теоретический экзамен на права. Это тест из 20 вопросов, который сдают в сервисном центре. Для успешного результата допустимо сделать 2 ошибки. Подготовиться можно как с помощью автошколы, так и самостоятельно - тут требований нет.

Когда теория пройдена, начинается подготовка к сдаче практики. Тут учеба в автошколе уже обязательна, причем отучиться нужно как минимум 40 часов. В заведении нужно пройти внутреннее испытание с инструктором, и после этого можно пытаться сдать официальную практику на права на машину.

Самый сложный этап получения удостоверения, по отзывам украинцев, это взять талон на практический экзамен по вождению. Для этого нужно либо ехать в сервисный центр МВД и занимать живую очередь в терминал, либо регулярно обновлять сайт на протяжении дня. Желающих очень много, а центров мало, поэтому талоны разбирают быстро.

Учтите, что результат теоретического теста действует один год, и в течение этого периода нужно успешно пройти практику. Если не получилось, то ровно через год теория "сгорает" и её нужно пересдать снова. Повторно проходить обучение в автошколе не нужно. При этом количество попыток практического экзамена по вождению не ограничено. Вы можете иметь хоть 20 неудач. Главное - уложиться в год после сдачи теории.

Как тест, так и практика сдается с перерывом минимум 10 дней между попытками.

Сумма, сколько стоит сдать на права, зависит от того, сдаете ли вы на автомобиле сервисного центра или автошколы. Но государственная пошлина составляет 250 гривень за теорию и 420 гривень за практику.

После успешного прохождения экзаменов водителю-новичку выдают временное удостоверение. Через 2 года его можно обменять на постоянное, если за этот период было получено не более двух административных штрафов. Если было зафиксировано три и более нарушения ПДД, то нужно заново пересдавать теорию и практику.

