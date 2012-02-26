Банковая готовит массовое увольнение мелких следователей?

Продлевая срок меры пресечения "взятие под стражу", украинские суды превращаются в филиал прокуратуры.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» заявил руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ, комментируя нововведения в Уголовный процессуальный кодекс.

"Я уже говорил о том, что основной мерой пресечения у правоохранительных органов является содержание под стражей. Приведу цифры, которые меня очень удивили. В 2010 году в Конотопском суде Сумской области, Артемовском суде Луганской области и Харьковском районном суде Харьковской области суды удовлетворили 100% представлений следователей о взятии под стражу. Эту информацию в прошлую пятницу объявил Совет судей Украины, который, по обращению Президента Украины, проверял реальное состояние дел с содержанием людей под стражей. Что означает эта цифра - 100%? Это означает, что Конотопский суд является филиалом Конотопской прокуратуры, а Артемовский суд - филиалом Артемовской прокуратуры…" - сказал А.ПОРТНОВ.

По его словам, «в 2011 году в целом по Украине из 46 тыс. представлений об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу суды удовлетворили 40 тыс., то есть 87%. А после продления срока содержания под стражей (через два месяца после ареста) суды удовлетворили 96% представлений следователей!». «Следовательно, на стадии продления срока содержания под стражей уже какой-либо украинский суд превращается в филиал прокуратуры", - подчеркнул А.ПОРТНОВ.

В то же время он отметил, что не только по вине судьи лица, которым избрана мера пресечения в виде ареста, долго находятся под стражей. По его словам, если брать статистику судебных дел, в частности, в Донецкой области, то оказывается, что каждый судья рассматривает 183 дела в месяц. "Это семь-восемь дел в день! Может ли судья эффективно выполнять свою работу? Другие участники процесса не менее ответственны за это. Рассмотрение дел, где есть мера пресечения в виде взятия под стражу, в прошлом году откладывалось в связи с неявкой прокурора 3600 раз, в связи с неявкой адвоката - 12 тысяч раз, из-за срыва конвойными подразделениями доставки обвиняемых, которые содержатся в СИЗО, - 11 тысяч раз. Свидетели и пострадавшие не являлись в суды 58 тысяч раз...

Это ответ тем, кто спрашивает, зачем в новом УПК предусмотрена видеоконференция, которая может снять как проблему явки свидетелей и пострадавших, так и проблему доставки подсудимых. Гражданин не должен будет ехать из другого города, он может зайти в какой-либо ближайший суд, включиться по поручению суда в видеорежим и присутствовать на заседании", - отметил А.ПОРТНОВ, добавив, что таким же образом можно будет общаться и с органом досудебного расследования, и поэтому судебные заседания будут проходить быстрее и качественнее.

Он также обратил внимание и на конкретные случаи. По словам А.ПОРТНОВА, «вот как аргументирует следователь необходимость взятия под стражу гражданина, обвиняемого в мелкой краже»: «Ранее не судим, чистосердечно покаялся в совершенном, вдовец, на учете у психиатра и нарколога не находится, поэтому может уклониться от следствия»! Это формулировка из представления в Харьковский районный суд. Смешно и грустно. А Киевский районный суд Донецка принимает решение о взятии под стражу инвалида 1-й группы, с ампутированными ногами, который не может существовать без посторонней помощи. Следователь Киевского районного отдела Донецка просит суд взять под стражу человека, обвиняемого «в покушении на тайное хищение угля на отопление своего дома на сумму 136 грн.». По его мнению, такой следователь работать в правоохранительных органах также не должен.

«В связи с проведенной Советом судей работой мы будем готовить поручение главы государства, результатом которого должен стать анализ целесообразности пребывания в своих должностях десятков таких горе-работников. Также мы должны инициировать широкую дискуссию внутри таких институтов, как прокуратура и адвокатура, выяснить, что мешало выполнять свои обязанности», - отметил А.ПОРТНОВ.