Украинский журналист впервые получил премию Дэниела Перла

Транснациональный проект «Корпорация «Преступление в оффшорах» с участием журналиста газеты «Киев Пост» Влада ЛАВРОВА удостоился первой премии имени Дэниела Перла за выдающиеся международные журналистские расследования.

Как передает корреспондент УНИАН, объявление лауреатов и финалистов премии за 2011 год состоялось в рамках Глобальной конференции журналистов-расследователей, проходившей в Киеве с 13 по 16 октября.

Расследование «Корпорация «Преступление в оффшорах» аргументированно рассказывает о том, как криминалитет и коррумпированные политики стран Восточной Европы используют оффшоры для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, а также для контрабанды наркотиков и оружия. Проект объединил усилия Центров журналистских расследований Сараево, Румынии, Болгарии, Центра медиа-исследований Кавказа, «Новой газеты» (Россия) и сети журналистов-расследователей и СМИ Черногории, Албании, Армении, Молдовы, Украины, Македонии и Грузии. От Украины в расследовании принял участие журналист В.ЛАВРОВ.

Первую премию Дэниела Перла за расследования, проведенные журналистами из США, получила американка болгарского происхождения Мими ЧАКАРОВА за документальный фильм «Цена секса». В течение многих лет фотожурналист и оператор М.ЧАКАРОВА исследовала вопросы торговли людьми и сексуального рабства. Она взяла откровенные интервью и рассказала о судьбах молодых женщин из России, Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии, Казахстана и других стран, обманом привезенных в турецкие бордели. Журналистке также удалось показать турецкий бордель изнутри.

Победители получат денежные премии в размере 5 тыс. долларов.

Еще 5 финалистов премии получат награды в размере 1 тыс. долларов.

Финалистами стали:

расследование «Тамифлю» (NPR, Радио «Канада CBC» и швейцарский телеканал TSI) о действиях Всемирной организации здравоохранения и Центра по предупреждению заболеваний, вынуждающих правительства многих стран тратить миллиарды на покупку препарата «Тамифлю»;

«Летальная коммерция» (корреспондент Bloomberg Markets Magazine Майкл СМИТ) о незаконной торговле человеческими органами в Латинской Америке;

«Невидимая армия» (журналистка-фрилансер Сара СТИЛЛМАН для New Yorker) о тяжелом положении низкооплачиваемых иностранцев, работающих на американских военных базах в Афганистане и Ираке;

«Корпус Мира: потерянное доверие» (Анна ШЕКТЕР и Брайан РОСС из ABC News) о нерадивом отношении руководства Корпуса Мира к своим добровольцам, изнасилованным или подверженным сексуальным домогательствам в местах, где они работали;

«Пираты, контрабандисты и коррумпированные магнаты» (репортеры Форума африканских журналистов-расследователей (FAIR), в котором журналисты обнаружили, что преступная деятельность, контрабандисты и пираты поддерживают экономику страны и людей, когда слабые и неэффективные правительства с этим не справляются.

Справка УНИАН. Особенностью премии имени Дэниела Перла является то, что ее присуждают за совместные расследования журналистов из нескольких стран. Награждение происходит каждые два года. В этом году на конкурс было подано 70 работ из 30 стран мира.

Глобальная конференция журналистов-расследователей (GIJC) и Глобальная сеть журналистов-расследователей (GIJN) предоставляют журналистам-расследователям из разных стран возможность обмениваться опытом и информацией.

Первая Глобальная конференция журналистов-расследователей была проведена в 2001 году в Копенгагене (Дания).

Седьмая Глобальная конференция, проведенная в Киеве, собрала 450 известных журналистов и редакторов со всего мира. Организаторами выступили Scoop и украинский Институт развития региональной прессы.