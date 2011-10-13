КС запретил милиции задерживать за неповиновение больше, чем на трое суток

Работники милиции не имеют права задерживать и держать в специально отведенных помещениях людей, проявивших неповиновение законному требованию работника милиции, до рассмотрения дела судом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение обнародовал сегодня Конституционный Суд Украины по представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закона «О милиции».

Как отмечается в решении КС, из анализа действующего законодательства Украины вытекает, что на законодательном уровне деяния, которые проявляются в форме неповиновения и злостного неповиновения, не отождествляются, поскольку неповиновение законному требованию работника милиции Кодекс об административных правонарушениях не квалифицирует как административное нарушение. Конституционный Суд считает оспариваемые положения противоречащими статье 8 Конституции Украины.

Также КС признал неконституционными положения ч. 2, 3 ст. 263 Кодекса об админнарушениях относительно возможности административного задержания лиц сроком до 10 суток по санкции прокурора, если правонарушители не имеют документов, удостоверяющих их личность.

В то же время в своем решении КС рекомендует Верховной Раде привести положения Кодекса Украины об административных правонарушениях в соответствие с этим решением.

Решение КС является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит.