Правительство огласило начальную цену госпакета акций ”Оранты”

Кабинет министров утвердил условия конкурса продажи пакета акций Национальной страховой компании «Оранта».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Согласно распоряжению Кабмина, текст которого есть в распоряжении УНИАН, пакет состоит из 1 908 001 акции, что составляет 25% + 1 акция уставного фонда, номинальной стоимостью 11161,8058 тыс. грн.

Кабмин поручил Фонду госимущества провести в установленном порядке конкурс по продаже пакета акций с применением открытости предложения цены по принципу аукциона, установить контроль над выполнением покупателем пакета акций обязательств, предусмотренных договором купли-продажи этих акций.

Согласно условиям, в конкурсе по продаже пакета акций «Оранты» имеют право принимать участие лица, которые могут быть покупателями объектов приватизации и отвечают таким квалификационным характеристикам:

- осуществление ими на протяжении не менее 5 лет прибыльной экономической деятельности по денежному посредничеству или других услуг в сфере страхования на основании соответствующих лицензий;

- подтверждение бухгалтерской отчетности за 2003, 2004, 2005 годы одной из таких международных аудиторских кампаний, как ERNST TSN AND YONG, KPMG, DELOTTE AND TO CHE, PRISE WATER HOUSE, COOPERS.

Начальная стоимость пакета акций составляет 80 млн. грн.

Покупатель в рамках корпоративных прав обязан обеспечить осуществление тех видов экономической деятельности, которые существуют на дату подписания договора купли-продажи; превышение фактического запаса платежеспособности общества над нормативным запасом платежеспособности на последний день квартала, предшествующего кварталу, в котором завершается срок действия обязательств по договору купли-продажи, на уровне не ниже чем существующий на последний день квартала, предшествующего кварталу, в котором состоялся переход права собственности на пакет акций.

Кроме того, покупатель обязан предотвратить образование просроченной задолженности общества по заработной плате перед работниками, а также увольнение работников общества по инициативе покупателя или уполномоченного им органа на протяжении 6 месяцев с даты перехода права собственности на пакет акций.

Срок действия обязательств покупателя составляет один год с даты перехода права собственности на пакет акций.

Как сообщал УНИАН, в конце марта председатель правления НСК “Оранта” Олег СПИЛКА сообщил, что оценивает стоимость 25%-го госпакета акций компании в 100 млн. грн.

Кроме того, он сообщил, что мажоритарный акционер компании, “который проходит под брендом БТА”, намерен принимать участие в конкурсе по продаже 25% акций компании, которыми владеет государство.

Справка УНИАН. Национальная акционерная страховая компания «Оранта» была основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Уставный капитал ОАО НАСК «Оранта» - 44,6 млн. грн.

По данным компании на 1 января 2007 года, ее акционерами были: Colorino Trading Limited - 24,98%, Saleta Limited - 20,22%, АКБ «Укрсоцбанк» - 14,4%, миноритарные акционеры - 15,5%. Фонд государственного имущества Украины владеет блокирующим пакетом в размере 25+1% акций.

В конце мая с.г. аффилированная с казахстанским банком "Тураналем" компания "Тураналем Секьюритис" выкупила у АКБ «Укрсоцбанк» пакет акций страховой компании "Оранта". "Тураналем Секьюритис" стала владельцем 14,4416% акций компании.