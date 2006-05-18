Семенюк выбила для ”Криворожстали” тринадцатую зарплату

Руководство «Міттал Стіл Кривий Ріг» согласилось с претензиями Фонда государственного имущества Украины по поводу невыполнения инвестиционных обязательств в части пересмотра тарифной сетки.

Об этом в интервью УНИАН заявила председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.

По ее словам, такие заверения были высказаны генеральным директором компании Нарендрою ЧОДЕРИ на встрече в Фонде госимущества.

«Я встретилась с господином ЧОДЕРИ, который представлял компанию. Они были у меня на личном приеме, и они сказали: не нужно ждать 6 июня, мы замечания поняли. Претензии я им вручила, так что ждем их исполнения», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время Фонд госимущества ожидает также, что по результатам собрания акционеров «Міттал Стіл Кривий Ріг» примет решение о выплате 13-й зарплаты. «Теперь у них собрание акционеров, они должны решить 13-ю зарплату. Я увижу после собрания акционеров. Если это не выполнят, то и второй пункт будет претензией», - сказала она.

В.СЕМЕНЮК отметила, что в случае, если компания не примет решения о выплате 13-й зарплаты, Фонд госимущества обратится с очередной претензией.

Как сообщалось, в марте т. г. глава Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК заявила, что при проверке выполнения инвестобязательств Фонд зафиксировал невыполнение этих обязательств со стороны нового собственника МСКР. По ее словам, собственники предприятия не повысили заработную плату с учетом размера прожиточного минимума, а также не выплатили работникам 13-ю зарплату по итогам 2005 года.

Официальный сайт ФГИУ сообщает, в Фонде государственного имущества Украины 16 мая состоялась встреча руководства ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг», в частности, генерального директора общества Н.ЧОДЕРИ и представителей компании Mittal Steel Germany GmbH (Германия) с председателем ФГИУ В.СЕМЕНЮК и ответственными сотрудниками ФГИУ.

Встреча состоялась по инициативе компании Mittal Steel с целью обсуждения спорной ситуации, которая возникла в связи с невыполнением компанию некоторых условий договора.

Н.ЧОДЕРИ во время встречи отметил, что покупатель предпринимает исчерпывающие меры с целью выполнения взятых на себя обязательств, в том числе и социальных. Об этом свидетельствуют показатели деятельности предприятия. Возникновение спорных ситуаций относительно этих обязательств, отметил он, может быть вызвано исключительно разным видением сторонами их содержания, как это и происходит в данном случае.

Вместе с тем, заметил Н.ЧОДЕРИ, позиция покупателя основывается на необходимости решения таких вопросов исключительно путем переговоров, в том числе, в случае необходимости, с привлечением третьих лиц, не передавая такие споры в суд. Он заверил, что претензии, предъявленные Фондом, будут рассмотрены, и в случае признания их обоснованными, будут удовлетворены в кратчайший срок.

В свою очередь В.СЕМЕНЮК отметила унифицированный подход со стороны органов приватизации к покупателям государственного имущества, которые должны выполнять взятые во время приватизации обязательства в соответствии с условиями договоров купли-продажи и требованиями законодательства. Относительно спорного обязательства, которое предусматривает повышение тарифной ставки на предприятии, то, как отметила В.СЕМЕНЮК, позиция Фонда остается неизменной - данное обязательство должно выполняться, что Фонд и будет требовать от покупателя в рамках своих полномочий. Свидетельством этого, по ее словам, является направление покупателю 12 мая 2006 года соответствующей претензии.