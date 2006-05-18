Солистка группы ”Тату” выходит замуж

Солистка группы "Тату" Юля Волкова выходит замуж за певца Влада Топалова - свадьба двух звезд состоится в конце лета. Поначалу никто не верил в роман Юли и Влада. В интервью "Комсомольской правде" жених решил приоткрыть тайну их любви. Как отмечает газета, на встречу он приехал на Mercedes своей возлюбленной.

Топалов рассказал, что их знакомство произошло в детской группы "Непоседы". И бывший партнер Влада по группе Smash Сергей Лазарев, и Лена Катина - все они пели в этом коллективе. "И сейчас самые лучшие воспоминания у нас с Юлей связаны с тем детским периодом. Хотя чувства возникли позже. Тогда же мы лишь дружили", - говорит Влад.

Долгое время ходили слухи, что Юля Волкова сводная сестра Сергея Лазарева. Как говорит Топалов, "он сам этот слух и распустил, правда, не очень понимаю зачем. Я с Сергеем сейчас не общаюсь. Вражды между нами нет, но и дружбы тоже".

Влад подтвердил, что у него были романы с Настей Стоцкой, и с солисткой группы "А-Студио" Кэти, так как он " влюбчивый человек". "Я был в шоке, когда стало известно о моем романе с Жанной Фриске. Мне было приятно общаться с такой шикарной девушкой. Но наши отношения всегда были только дружескими", - говорит Топалов. Об отношениях с Юлей: "Наш роман начался зимой. Юлька клевый, светлый человек. Понимаете, она безумно яркая, сильная личность! И мы с ней не просто парень с девушкой - мы близкие люди. И песню "Я с тобой" со своего нового альбома "Одинокая звезда" я посвятил своей любимой. Даже во вкладыше ей посвящение написал. Я очень благодарен Юле, очень счастлив, что у меня есть такой ангел-хранитель. Она меня поддерживает уже тем, что просто находится рядом со мной. Эта красивая девушка дает мне вдохновение, силу и энергию двигаться дальше. Появляется воля к победе и стремление жить ради кого-то. Ради Юли".

По признанию Топалова, отношения с дочкой Юли у него тоже складываются хорошо, они с ней подружились. По его словам, их свадьба состоится этим летом, точную дату они пока не назначили.

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