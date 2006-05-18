Выборы Сергея Тигипко вылились в побоище и массовые аресты

Вчера попытка держателей 65% акций ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (КСЗ) провести собрание акционеров привела к погрому, массовым беспорядкам и задержанию 172 человек.

Руководство крупнейшего акционера КСЗ, «ТЭКО-Днепрометиз», обвинило в организации беспорядков владельца второго по величине пакета акций завода – президента банка «Форум» Леонида Юрушева, который отрицает свою причастность к случившемуся. Впрочем, собрание акционеров все равно состоялось. По его итогам ключевые должности на комбинате заняли представители «ТЭКО-Днепрометиз», сменившие менеджеров, лояльных господину Юрушеву.

ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (КСЗ) – крупнейший производитель стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей на Украине. В прошлом году завод произвел 27 тыс. т продукции на общую сумму 506 млн грн ($100 млн). По данным ГКЦБФР, 28% акций КСЗ владеет компания «ТЭКО-Днепрометиз» (входит в состав группы ТАС), 15,94% – президент банка «Форум» Леонид Юрушев, 15,09% – «Акционерная страховая компания `Форум`« (аффилирована с банком «Форум»), 15% – ООО «Запорожсталь-Секьюрити», 7% – компания «Истрейд», еще 18,97% принадлежит миноритарным акционерам.

Вчера в Днепропетровске состоялось собрание акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод». Собрание было запланировано на 9.00 и должно было пройти в здании научно-исследовательского института «ЧерМетМеханизация». Как заявили в компании «ТЭКО-Днепрометиз», накануне собрания ключевые акционеры договорились общими усилиями сменить наблюдательный совет КСЗ. Однако намерение ряда акционеров получить контроль над предприятием привело к погрому и массовым беспорядкам.

Как рассказали в ЦОС УМВД в Днепропетровской области, уже в 8.05 к зданию подъехал автобус, из которого вышли около 200 коротко стриженных людей «спортивного телосложения», которые были вооружены кастетами, газовыми баллончиками и резиновыми дубинками. Проникновению неизвестных в здание попыталась помешать охрана из 12 человек, нанятая накануне акционерами. В результате между прибывшими людьми и охраной завязалась драка. По данным прокуратуры Нижнеднепровского района Днепропетровской области, в ходе драки все представители охраны были избиты. При этом двое охранников получили черепно-мозговые травмы, двое – переломы челюстей, трое – переломы рук и ног. По данным ЦОС УМВД, проникнув в здание института, «неизвестные начали избивать сотрудников компании-регистратора и уже прибывших акционеров, ломать столы и стулья».

К 9.00 к зданию НИИ «ЧерМетМеханизация» прибыли сотрудники МВД, Нижнеднепровской районной прокуратуры Днепропетровска и спецподразделения «Беркут». Бойцы «Беркута» начали массовое задержание нападавших, в результате чего в отделение было отправлено 172 человека.

Уже к 9.30 милиции и прокуратуре удалось задержать всех нападавших, и акционеры КСЗ смогли начать собрание. На нем зарегистрировались владельцы 65% акций завода в лице «ТЭКО-Днепрометиз», ООО «Запорожсталь-Секьюрити», «Истрейд» и миноритарных акционеров. В результате собрание избрало председателем наблюдательного совета завода главу «ТЭКО-Днепрометиз» Валерия Новицкого, членами наблюдательного совета – Сергея Тигипко (акционер группы ТАС), Владимира Фесенко, Валерия Шепина. На пост председателя правления завода был назначен Дмитрий Черненко. Акционеры также сменили регистратора КСЗ, поручив вести реестр ООО «ОФР-Запорожье» вместо компании «Профф-реестр». Генеральный директор «Профф-реестр» Сергей Томилин сообщил: «От руководства компании были отстранены менеджеры, близкие к банку `Форум`, которые управляли заводом до этого». Напомним, что предыдущий менеджмент предприятия был избран в 2002 году по инициативе Леонида Юрушева и СК «Форум». С тех пор собраний акционеров предприятия не проводилось.

В компании «ТЭКО-Днепрометиз» прямо обвинили в случившемся президента банка «Форум» Леонида Юрушева. Господин Новицкий заявил: «Представители банка `Форум` были единственной стороной, которая проиграла от прошедшего вчера собрания акционеров. Кроме того, у задержанных изъяли доверенности на голосование, выписанные сотрудником банка Натальей Пухальской. Поэтому мы уверены в том, что погром произошел по инициативе Леонида Юрушева». Сам господин Юрушев заявил Ъ: «Никакого отношения к данному инциденту я не имею. У меня лично нет ни одной акции Кременчугского сталелитейного завода». Эксперты отмечают, что этот конфликт акционеров может привести к снижению котировок банка «Форум». Президент инвестиционного фонда «Симфония № 1» Михаил Ройко заявил: «Негативная информация с упоминанием банка, конечно, повлияет на его котировки».

Обком со ссылкой на "Коммерсантъ-Украина"