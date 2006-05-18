На Эльбрусе погиб коммерческий директор ”Зеркала недели”

Как уже сообщалось, во время восхождения в День Победы на высшую точку Европы - гору Эльбрус (5642 м.) - потерялась группа альпинистов. Снежный буран застал восьмерых россиян и четверых украинцев на высоте 5300 метров. Они утратили ориентиры, выбились из сил и замерзли насмерть.

Спастись удалось только одному из них.

И вот на этой неделе спасатели обнаружили и доставили на экспертизу в Нальчик девять тел, среди которых опознали четверых украинцев - киевлян. Их имена уже известны: Николай Хоруженко, его 16-летний сын Александр, 17-летний Максим Мельник и Вячеслав Заря, коммерческий директор еженедельника «Зеркало Недели». Вячеслав был двоюродным братом известной журналистки Юлии Мостовой – жены министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Обком со ссылкой на "КП в Украине"