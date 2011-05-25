Двух преподавателей киевского военного лицея им. Богуна поймали на взятках

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины возбуждены уголовные дела в отношении двух служащих Вооруженных сил Украины Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины, дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. 368 ч. 2 Криминального кодекса Украины (получение взятки).

Установлено, что учитель по физической подготовке указанного военного учебного заведения накануне сдачи лицеистом Б. зачета по физической подготовке выдвинул требование матери юноши передать ему взятку в размере 2 тыс. 500 грн. за выставление положительной годовой оценки. При этом учитель отметил, что в случае невыполнения этого требования оценка будет отрицательной. Мать лицеиста встретилась с учителем близи лицея и передала педагогу 500 грн. Через несколько дней женщина принесла вторую часть денежных средств, при получении которых учитель был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Такая же ситуация сложилась с учительницей математики, которая за положительный аттестационный балл требовала 5 тыс. грн. При передаче денежных средств преподавательница тоже была задержана, говорится в сообщении.

Обоим подозреваемым во взяточничестве преподавателям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.