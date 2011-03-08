В США будут судить выходца из Украины

Бывший военно-морской офицер Виктор КАГАНОВ, в 1998 году эмигрировавший в США из Евпатории и поселившийся в штате Орегон, признал себя виновным в незаконных операциях по переводу денег из России в ряд американских банков и затем – в более чем 50 стран Европы и Азии, сообщает Би-Би-Си.

69-летний В.КАГАНОВ, проживающий в Тайгарде, предместье орегонского города Портленда, был арестован в начале марте прошлого года. Сообщая о его аресте, Министерство юстиции США отметило, что ФБР вышло на В.КАГАНОВА в ходе следствия по факту использования открываемых в Орегоне подставных корпораций для "незаконной деятельности иностранных компаний и лиц".

Как говорится в обвинительном заключении по делу В.КАГАНОВА, с июля по март 2009 года он занимался незаконным переводом денег, сидя у себя дома в Тайгарде. За этот период В.КАГАНОВ осуществил более 4200 электронных операций, в ходе которых он перевел в общей сложности более 172 млн. долларов.

Деньги переводились из России в несколько американских банков, в которых были открыты счета на ряд подставных корпораций.

Российские клиенты В.КАГАНОВА переводили деньги на эти и другие банковские счета, открытые им в Орегоне. Спустя несколько дней клиент сообщал ему по факсу или по телефону, куда перевести деньги дальше. Инструкции обычно содержали имя получателя и банковские реквизиты.

В.КАГАНОВ обвинялся в том, что не получил лицензию, которая, по закону, нужна в штате Орегон для перевода денег. Он также не зарегистрировался, как положено, в американском Минфине.

Теоретически ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов. Однако в обмен на признание вины федеральная прокуратура согласилась не требовать у судьи более полутора лет тюрьмы.

По словам прокуроров, у них нет данных о том, чтобы деньги, которые помогал переводить В.КАГАНОВ, имели преступное происхождение.

Поскольку В.КАГАНОВ давно получил американское гражданство, по отбытии срока депортация ему не грозит.