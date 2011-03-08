Украинцы, россияне и немцы составят словарь библеизмов

Ученые Черновицкого национального университета и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с немецкими коллегами планируют составить словарь "библейских крылатых выражений".

Как сообщает сайт СпбГУ, цкраинско-российско-немецкий словарь будет готовиться в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух университетов.

Российские и украинские ученые активно сотрудничают в этом направлении с филологами Университета имени Эрнста-Моритца-Арндта в Грайфсвальде и Университета Фрайбурга.

Выбор для словоря украинского, российского и немецкого языков доктор филологических наук, профессор СПбГУ Валерий МОКИЕНКО объясняет тем, что поскольку Германия – страна католическая и протестантская, Украина – православная и униатская, а Россия – православная, интересны различия в библейских выражениях

«Такого трехъязычного словаря еще не было. Мы сможем показать и общность в трактовке библеизмов, и, конечно, выявить различия. Не случаен и выбор наших трех университетов: и у нас, и в Украине, и в Германии не только давно интересуются проблемой библеизмов, но и изданы уже и монографии, и словари на данную тему. Объединение наших усилий позволит взглянуть на эту тему комплексно и в то же время очертить круг национально специфичных доминант отражения библейских мотивов нашими языками и культурами», - отметил В.МОКИЕНКО.