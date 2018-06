Джонни Депп второй год подряд получил награду «Народный выбор»

Звезда Голливуда, актер Джонни Депп второй год подряд признается любимым артистом США, став лауреатом 37-ой ежегодной премии "Народный выбор" (People`s Choice Awards 2011), церемония которой прошла в среду вечером в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте телеканала CBS.

В номинации "Любимый актер", полюбившийся миллионам зрителей не только в США, но и по всему миру в образе пирата Джека Воробья, Депп сумел обойти главного героя вампирской саги "Сумерки" Роберта Паттисона, Леонардо Ди Каприо и Роберта Дауни-младшего.

Паттисон также уступил и в другой номинации - "Любимый артист в возрасте до 25 лет", в которой первенствовала другая восходящая звезда Голливуда Зак Эфрон.

Тем не менее, "Сумеркам" удалось отыграться в другой, одной из самых престижных номинаций - "Любимый фильм", в которой им удалось обойти всех соперников, в числе которых были такие фильмы как "Железный человек-2", "История игрушек-3", "Алиса в стране чудес" и "Начало".

Исполнительница главной женской роли в вампирской саге Кристен Стюарт удостоилась звания "Любимая актриса", сумев обойти таких "тяжеловесов" как Джулия Робертс и Анджелина Джоли.

В номинации "Любимое ТВ развлечение" американские зрители отдали предпочтение сестрам Кардашьян и их шоу "Keeping Up with the Kardashians", которое обошло по популярности шоу "Пляж" ("Jersey Shore").

Актеры Нейл Патрик Харрис (Neil Patrick Harris) и Джейн Линч (Jane Lynch) стали лауреатами в номинации "Любимые актер и актриса комедийного жанра". Адам Сандлер из рук Дженнифер Энистон получил награду как "Любимая звезда комедийного жанра", а Конан О`Брайен (Conan O`Brien) стал "Любимым ведущим ток-шоу".

Джеки Чан стал "любимым актером в жанре "экшн", а мультфильм "История игрушек-3" - "любимым семейным фильмом".

"Народный выбор" - единственная в шоу-бизнесе США награда, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием. Зрители голосуют за самый полюбившийся фильм в различных жанрах, а также лучших актеров и музыкантов. Шоу транслируется в прямом эфире телеканала CBS.

РИА Новости