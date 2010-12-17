Французский философ раскрыл причину недоверия украинцев к России

Современный философ, консультант по вопросам внешней политики Президента Франции Андре ГЛЮКСМАНН считает, что принцип негативного единства – основа для европейской цивилизации.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Профиль».

«Нет такого периода в европейской истории, когда она бы практиковала культ всеобщего, единого добра. Даже когда возникает христианская, монотеистическая Европа, она моментально раскалывается на Запад и Восток, на православных и католиков, а позже еще и протестантов. В то же время – именно поэтому и существует европейская цивилизация – она способна объединяться против общего зла», - сказал А.ГЛЮКСМАНН.

Он рассматривает диссидентское движение как подтверждение своей позиции. «Диссиденты объединяли свои усилия не вокруг общих ценностей (среди них были правые и левые, социалисты и либералы, националисты), а против той или иной политики», – заявил философ.