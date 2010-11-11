В Москве настаивают, что и так уже много уступок Украине сделали

Оснований для снижения цены российского газа для Украины нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил глава Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ.

«Абсолютно рыночная формула цены (для Украины – УНИАН) была подписана на 11 лет в 2009 году», - заявил В.ЯЗЕВ.

Он считает, что российская сторона и так уже пошла на уступки Украины несколько раз. В частности, по Харьковским соглашениям Украина получила скидку на 100 долл. за тыс. куб., а также «Газпром» уменьшил обязательный объем для отбора и не штрафовал Украину за недобор газ.

«Мы и так в чем только на встречу не пошли, поэтому я не вижу никаких оснований (для снижения цены – УНИАН). Если найдутся какие-то основания, серьезные веские аргументы для понижения цены на газ для Украины, это будет реализовано. Фон наших отношений дружеский и добрососедские и будет определена наиболее комфортная формула для продаж», - сказал он.