«Нафтогаз Украины» намерен привлечь синдицированный кредит до 500 млн. долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь краткосрочный синдицированный кредит для общих корпоративных нужд на общую сумму до 500 млн. долл. Лид-менеджером кредита выступит ABN AMRO Bank N.V. (Голландия).

Об этом сказано в индикативных условиях и положениях кредита, предоставленных ABN AMRO Bank N.V. компании «Нафтогаз Украины», текстом которых располагает УНИАН.

Индикативными условиями предусмотрено предоставление годового кредита двумя траншами: кредит А (андеррайтинг ABN AMRO) – до 200 млн. долл., синдицированный кредит В – до 300 млн. долл. Процентная ставка кредита LIBOR + 1,25%, а комиссия за организацию ABN AMRO Bank N.V. – 1,25%, что эквивалентно процентной ставке 7,47% годовых.

Документом предусмотрено также досрочное погашение кредита в случае, если Украина перестанет быть бенефициарным собственником более 50% акционерного капитала компании, а также если НАК «Нафтогаз Украины» лишится права эксплуатации газотранспортной системы Украины или перестанет быть основным экспортером газа (контроль над не менее 75% экспорта газа из Украины за исключением объема транзита). Досрочное погашение кредита А предусмотрено также в случае привлечения иного международного финансирования (за исключением кредита В или привлечения не более 100 млн. долл. в рамках двустороннего финансирования ОАО «Альфа-банк»).

В случае досрочного погашения кредита банковская компенсация предусмотрена на уровне 0,5% от общей суммы кредита А.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что предложения банка ABN AMRO Bank N.V. являются наиболее выгодными.

Об этом сказано в письме заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» от 26 апреля т.г. (№40/1.1-5121) В.ЛИТВИНА на имя министра топлива и энергетики Ивана ПЛАЧКОВА, текстом которого располагает УНИАН.

При этом в письме указано, что с целью обеспечения финансирования прогнозного годового дефицита оборотных средств НАК в 5,7 млрд. грн. компания также направляла запросы в Deutsche Bank AG, Delfa Investment Bank Limited, Credit Suisse, First Boston International, Stanard Bank PLC, CITIGROUP, WestLB AG, Societe Generale.

Минтопэнерго не возражает против привлечения НАК «Нафтогаз Украины» данного кредита, указывая на то, что постановление Кабмина (29 апреля №605) предусматривает установление с 1 января 2007 года экономически обоснованных цен на газ для населения, бюджетных организаций, а также предприятий коммунальной теплоэнергетики. Об этом сказано в копии согласовательного письма первого заместителя министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, Минтопэнерго указало, что процентная ставка данного кредита 7,74% ниже годовой оборотной кредитной ставки НБУ (9,5%), а также в 2 раза ниже средней процентной ставки украинских коммерческих банков.

Между тем, Минфин считает, что оговоренные в индикативных условиях комиссионные ABN AMRO Bank N.V. (1,25%) не должны превышать 0,75%. Об этом сказано в согласовательном письме министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, Министерство финансов предлагает предусмотреть внесение НАК «Нафтогаз Украины» в кредитный договор обязательного условия о том, что кредитный договор вступает в силу в случае его предварительного согласования с Минфином.

Между тем, Минфин признает, что привлечение такого кредита, ввиду снижения кредитных рейтингов НАК «Нафтогаз Украины» (Fitch Ratings с уровня ВВ- до В+), является «правильной стратегией» компании.

Как сообщалось, в марте глава СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ в своем письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО указывал, что кредиты которые брал «Нафтогаз Украины» на внешних рынках заимствований, предоставлялись под залог всех активов компании, в том числе и газотранспортной системы.

В копии письма (исходящий № 214 от 7 марта 2006 года) говорилось, что по данным совместной проверки комиссией СБУ и ГлавКРу по эффективности использования НАКом кредитных средств, полученных на протяжении 2004-2005 гг., кредиты привлекались под имущественные залоги. Так, за два года «Нафтогаз» привлек кредитов в общей сложности на 20,197 млрд. грн. (почти 4 млрд. долл.). Деньги привлекались НАКом для пополнения оборотных средств и расчетов за поставленный природный газ.

В копии письма шефа СБУ указывалось, что НАК «Нафтогаз» зависела от долгосрочных обязательств в 2004 году на 58,3%, а в 2005 году - уже на 97,6%. В докладной записки сделан достаточно прямой вывод: «Из-за дефицита собственных оборотных средств НАК не может выполнять обязательства без внешних заимствований, что ставит компанию в зависимость от кредиторов и не дает возможности для расширения производства и своевременного погашения долга. С учетом этого общее финансово-экономическое состояние критическое и оценивается как нестабильное».

В марте т.г. независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило об отзыве долгосрочного кредитного рейтинга НАК «Нафтогаз Украины». Долгосрочный кредитный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» был присвоен агентством «Кредит-Рейтинг» 13 января 2005 года на уровне «uaАА» по украинской национальной шкале. 7 февраля 2006 года кредитный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» был приостановлен.

25 апреля т.г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с «BB-» до «B+» в связи с ухудшением финансового состояния компании. Прогноз по рейтингам компании по-прежнему «Негативный».

29 апреля своим постановлением (№605) правительство Украины разрешило НАК "Нафтогаз Украины" привлекать кредиты иностранных финансовых учреждений для финансирования сезонных кассовых разрывов. Правительство поручило согласовывать проекты договоров о привлечении этих средств с министерством топлива и энергетики, министерством финансов и министерством экономики.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. В 2005 году НАК «Нафтогаз Украины» увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5,1%, по сравнению с 2004 годом, до 4,0 млн. тонн, а также увеличила добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2004 годом, до 19,18 млрд. кубометров.