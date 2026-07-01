1 июля в народных верованиях считается женским праздником.

Первый июльский день будет интересным для украинцев - праздник сегодня в Украине посвящается представителям сразу трех профессий. Немало у этой даты также международных торжеств. А по народным верованиям она считается особенно удачной для женщин.

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Какой сегодня праздник у православных

Чудотворцев Косму и Демиана, а также преподобного Петра, святого Иоанна Рыльского и мученика Потита чествуют по современному календарю. Первым молятся об исцелении психических заболеваний и душевных тягот. По старому церковному стилю сегодня праздник мучеников Феодула, Леонтия и Ипатия.

Какой сегодня праздник в Украине

1 июля наступает День украинской архитектуры, посвященный самым выдающимся памяткам архитектурного искусства и способам их сохранения. Это также День архитектора, с чем стоит поздравить знакомых соответствующей специальности.

Есть ещё другие профессиональные праздники сегодня. Это День государственного регистратора, в который чествуют специалистов в ведении различных реестров. Именно они помогают украинцам оформить права на имущество и бизнес.

Также 1 июля проводится День украинского следователя, с которым поздравляют работников полиции и СБУ. В условиях войны такие профессионалы не только расследуют уголовные преступления, а также документируют военные преступления и ищут пропавших без вести.

Какой сегодня праздник в мире

На эту дату назначен Всемирный день борьбы с бедностью. Цели его организаторов - устранение нищеты по всей планете и повышение качества жизни уязвимых слоев населения. В честь события гуманитарные организации обсуждают способы устранения экономического неравенства.

Но это не единственный международный праздник сегодня. 1 июля также отмечаются День солнцезащитных очков, День куриных крылышек, День чистых пляжей, День раннего пробуждения, День немецкого языка, День чипирования домашних животных и День анекдотов.

Какой сегодня праздник народный

До наших дней сохранились приметы, которые древние люди сложили об этой дате:

если утром на траве совсем нет росы, то вскоре пойдет дождь с грозой;

лилии уже отцвели - осень будет ранней;

сороки громко кричат - ждите сильной жары;

если после дождя возникла радуга, то июль будет засушливым.

У наших далеких предков было принято устраивать женские посиделки. Подруги собирались вечером, обсуждали сплетни и гадали на суженых. Фермеры 1 июля пололи сорняки, собирали ранние ягоды и срывали листья смородины и малины, чтобы засушить для чая. Также сегодняшнее число считается особенно удачным для бескорыстных поступков и жертвования милостыни. Однако рассказывать о сделанном никому нельзя.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом праздник 1 июля считается благоприятным, но также предупреждает о некоторых опасных действиях. Не стоит покупать дорогие вещи - прослужат недолго и радости не принесут. Нежелательно жаловаться на судьбу, иначе проблем станет ещё больше. Женскому полу нельзя тяжело физически работать.

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