7-8 июня состоится международная конференция по формированию транспортной сети Черноморского региона

Представительство Европейской комиссии в Украине поддержит V международную транспортную конференцию «Формирование транспортной сети Черноморского региона. Интеграция сети Восток-Запад», которая пройдет в Одессе 7-8 июня в рамках ежегодной выставки «Интертранспорт-2006».

Как сообщили УНИАН в оргкомитете, в ходе пленарного заседания делегации Европейской экономической комиссии ООН, Евросоюза, Экономической комиссии в Украине, Организации Черноморского экономического сотрудничества, ведущих транспортных предприятий и ассоциаций Украины, России, Молдовы, Израиля и стран Евросоюза обсудят перспективы развития транспортной сети Черноморского региона и интеграцию в сеть Восток-Запад. Особое внимание руководители международных транспортных структур стран Европы и СНГ планируют уделить

перспективам развития крупных транспортных узлов.В программе форума - выступления министра транспорта Израиля Шитрита МЕИРА, начальника отдела водного транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Молдовы Иона ПОПЕСКУ, исполнительного директора Бюро экономического менеджмента и правовых исследований компании «ВСЕОМ» Жана-Люка ПОЖЕ и

генерального директора Международной автодорожной федерации Энтони ПИРСА.Конференция и выставка проводятся по решению XI заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества при поддержке межправительственной комиссии TRACECA.