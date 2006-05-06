НБУ не предоставлял стабилизационный кредит «Экспресс-Банку»

Национальный банк Украины не предоставлял стабилизационный кредит АБ «Экспресс-Банк» (г.Киев). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, переданном в УНИАН.

«Национальный банк Украины не предоставлял стабилизационного кредита АБ «Экспресс-Банк». Обращений к Нацбанку со стороны АБ «Экспресс-Банк» относительно получения стабилизационного кредита не было. «Экспресс-Банк» сегодня работает в обычном режиме» - отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщал УНИАН, президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО на пресс-конференции 4 мая заявил, что НБУ предоставил стабилизационный кредит АБ «Экспресс-Банк», при этом сумму кредита он не уточнил.

5 мая «Экспресс-Банк» опроверг информацию о получении стабкредита НБУ и заявил, что банк работает в нормальном режиме и не испытывает необходимости в привлечении дополнительных ресурсов.