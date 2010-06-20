Одобрен к печати первый перевод Корана на украинский язык

23-летний преподаватель Национального университета “Острожская академия” Михаил ЯКУБОВИЧ осуществил первый полный украиноязычный перевод священной книги мусульман - Корана.

Как передает корреспондент УНИАН, подготовленный М.ЯКУБОВИЧЕМ текст перевода одобрила к печати Комиссия Центра имени Короля Фагда по печати Преславного Свитка, который находится в Медине (Саудовская Аравия).

В ближайшее время украиноязычная книга будет издана.

Коран переводился на английский язык больше сотни раз, на русский - около десяти. Полного перевода на украинский до сих пор не было вообще.

Первую попытку перевести Коран на украинский язык предпринял выдающийся украинский ученый-востоковед Агатангел Крымский, который также провел детские годы в Остроге. А перевод на современный украинский язык другой священной религиозной книги - Острожской Библии осуществил преподаватель академии профессор Рафаил ТУРКОНЯК. Он в свое время и поделился с М.ЯКУБОВИЧЕМ секретами религиозного перевода.

В настоящее время на базе гуманитарного факультета Острожской академии по инициативе декана Василия ЖУКОВСКОГО создана и работает лаборатория перевода сакральных текстов.

Перевод Корана - лишь одно из научных увлечений М.ЯКУБОВИЧА. Он обстоятельно изучает философское мнение исламского мира и в настоящее время является едва ли не единственным в Украине специалистом в этой отрасли.