Танковый завод в Харькове получит оборонный заказ

Государственное предприятие «Завод имени Малышева» на протяжении нескольких месяцев получит оборонный заказ на сумму 255 миллионов гривен. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ во время посещения завода в рамках рабочей поездки в Харьков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, он отметил, что на данный момент работа над утверждением государственного заказа в оборонной сфере продолжается. «Сейчас оборонным заказом занимаются, потому что Правительство только три месяца, как приступило к работе. Я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос уже решим, по крайней мере, наработки уже есть, готовится проект Постановления Кабинета министров», - сообщил первый вице-премьер-министр.

А.КЛЮЕВ также проинформировал, что в ближайшее время предприятие получит 118 миллионов гривен на модернизацию танка «Оплот».

Кроме того, во время пребывания на заводе А.КЛЮЕВ сообщил, что поручил министру промышленной политики в ближайшие дни погасить задолженность по выплате зарплаты на предприятии. «По заводу им. Малышева сложилась непростая ситуация. На сегодняшний день почти все долги по зарплате уже выплачены, но осталось еще семь миллионов. Я дал поручение министру промышленной политики - и в ближайшие дни эти деньги будут выплачены», - отметил он.

В ходе рабочей поездки в Харьков первый вице-премьер-министр ознакомился с работой ГП «Завод имени Малышева», где осмотрел цеха № 99 и № 130 и пообщался с руководством предприятия и рабочими завода. Во время ознакомления с выставкой техники, которую выпускает предприятие, А.КЛЮЕВ осмотрел два танка и два БТР, а также показательный выезд боевой машины "Оплот".

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро моторостроения предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которые стоят на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23, «Гром»).