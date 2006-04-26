Медицинская карта пост-чернобыльской Украины

Под наблюдением в медицинских заведениях Украины находятся 2 млн. 342 тыс. 207 человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения Украины к парламентским слушаниям при участии стран – участников Содружества независимых Государств "20 лет Чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы", переданном УНИАН.

По состоянию на 1 января 2006 года под наблюдением в медицинских заведениях системы Министерства здравоохранения находятся 2 млн. 342 тыс. 207 человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в том числе: взрослых и подростков – 1 млн. 935 тыс. 67 человек, среди которых 9,7% составляют участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (227 тыс. 452 человек); людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях – 1 млн. 499 тыс. 655 (64%), эвакуированных – 48 тыс. 386 человек (2,1%); детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, – 407 тыс. 140 человек (24,2%).

Чернобыльская катастрофа показала, что радиационные аварии по своему негативному влиянию на здоровье человека являются многофакторными событиями. Одним из основных факторов является аварийное облучение.

Облучение может вызывать определенные медицинские последствия, среди которых – заболевание раком (щитовидной железы, лейкемия, солидные раки), генетические отклонения и тому подобное. Из-за отсутствия соответствующих рецепторов радиационный фактор всегда вызывает тревогу, стресс, чувство тревоги за свое и своих близких здоровье. Эта тревога является объективным аспектом реагирования населения на аварийное загрязнение территории, что приводит к серьезным психосоциальным последствиям.

Наиболее загрязненные территории Украинского Полесья, расположенные на дерново-подзолистых и песчаных почвах, всегда были эндемическими по важным для нормального функционирования организма микроэлементам (йод, селен, кобальт, железо и др.). Именно в таких регионах проживает наибольшее количество людей, живущих на радиоактивно загрязненных территориях: в Житомирской (271 тыс. человек), Киевской (639 тыс.), Ривненской (248 тыс.) и Волынской (150 тыс.) областях. В Киевской, Житомирской и Ривненской областях проживает и наибольшее количество детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, (98 тыс., 90 тыс. и 65 тыс. человек соответственно).

Значительная численность участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в таких регионах, как г. Киев (37 тыс. 301 человек), Донецкая и Днепропетровская области (14 - 15 тыс. соответственно).

В соответствии со ст.17 Законом Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы” территориальными лечебно-профилактическими заведениями проводятся ежегодные медицинские осмотры пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Результаты ежегодной диспансеризации пострадавшего населения свидетельствуют о негативных изменениях в состоянии здоровья всех категорий.

Всего в 2005 году диспансерными обзорами было охвачено 94,3% взрослого населения, в. т.ч. 97,4% участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 97,1% эвакуированного населения и 93,7% населения, проживающего на загрязненных территориях. Дети в целом по Украине осмотрены на 99,24%. Но в некоторых регионах показатели охвата диспансеризацией тех или иных категорий пострадавших значительно ниже: Кировоградская, Луганская, Ривненская, Черниговская области.

Для обеспечения предоставления медицинской помощи пострадавшим задействована вся сеть медицинских заведений, от районных поликлиник до клиник научно-исследовательских институтов. Развернуто 14 специализированных диспансеров, центров, больниц.

По данным МЧС Украины, в 2005 году прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление всего более 167 тыс. пострадавших, в т.ч. 125 тыс. 190 детей, что составляет 2,08% от потребности среди взрослых и 19,46% от потребности среди детей.