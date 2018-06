Ватикан составил Top-10 рок-пластинок всех времен

Альбом The Beatles - Revolver возглавил список лучших рок-пластинок всех времен, опубликованный официальной газетой Ватикана L`Osservatore Romano.

Наряду с The Beales в Топ-10 вошли The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd, Thriller Майкла Джексона, альбом Achtung Baby известных миротворцев U2, а также (What`s the story) Morning Glory британской четверки Oasis.

Как отмечают составители католического чарта, этот список "представляет собой идеальный материал для прослушивания для тех, кто случайно окажется на необитаемом острове" и "указывает путь к хорошей музыке".

Отличающаяся достаточно консервативной направленностью L`Osservatore Romano в последнее время приобрела более современный тон, передает РосБизнесКонсалтинг. Так, например, в ряде последних ее номеров публиковались рецензии на книги о Гарри Поттере, и новинки кинопроката. В частности, недавно на страницах газеты критики "прошлись" по блокбастеру Джеймса Кэмерона "Аватар", назвав его картиной "слишком сентиментальной и с кучей заимствований".