Из-за непогоды в Украине отменены 232 автобусных рейса и задержаны 4 поезда

По состоянию на утро 11 февраля из-за сложных погодных условий сорваны 232 рейса на 108 межобластных автобусных маршрутах в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

По оперативным данным министерства, за прошлые сутки также произошли задержки в движении 4 поездов на Одесской железной дороге (ОЖД). Железнодорожники работают над ликвидацией последствий непогоды, задействовано 5855 работников и 67 единиц техники.

Как отмечают в пресс-службе, в Запорожской области движение транспортных средств на автодорогах осложнено. На автодорогах местного значения осложнен проезд, там прочищена одна полоса движения, устроены разъездные карманы. В частности, в данное время проводятся работы по расширению проезжей части на автодорогах: Т-08-15 Орехов – Пологи - Конские Раздоры – Андреевка – Нововасильевка - Бердянск (на участке с. Конские Раздоры - Андреевка); О-080926 Самойловка - Запорожско-Пролетарское до автомобильной дороги Т-0803 (подъезд к с. Солодководное).

Кроме того, по данным Минтранса, в Черниговской области с целью избежания заторов в движении на отдельных участках со значительными продольными уклонами (на автодорогах Р-12 Чернигов – Мена - Сосница- Гремяч) и Р-65 (КПП «Николаевка» - Семеновка - Н.-Северский – Глухов - КПП «Катериновка») на зимний период запрещено движение автобусов и грузовиков без цепей противоскольжения. По согласованию с ГАИ на этих участках установлены соответствующие дорожные знаки. Ведется контроль за движением транспортных средств.

В целом по всей территории Украины для расчистки автодорог и обеспечения проезда задействовано 956 механизмов и 1617 работников.

Безопасность судоходства даже в сложных погодных условиях обеспечена, почти все объекты морского и речного транспорта работают в штатном режиме, кроме Белгород-Днестровского порта, где введено ограничение по льду.

По данным министерства, в результате неблагоприятных погодных условий (гололедица, снежные заносы) не проведен обмен почтовыми отправлениями с 481 населенным пунктом в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Полтавской областях.